شهاب: ما يحضره الأمريكان ضد سوريا عمل عدائي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، أن ما يحضره الأمريكان ضد سوريا هو عمل عدائي بكل المقاييس، وليس انتصاراً للقيم الإنسانية والأخلاقية كما يدعون.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تصريحٍ له: " إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعادي عقيدتنا وإسلامنا وعروبتنا وقوميتنا، كيف ننسى ذلك ولا زالت جريمتهم بحق القدس ماثلة ولا زالت جريمته بحق العراق حاضرة، وكذا جرائمهم بحق عديد بلاد العرب والمسلمين؟.

يُشار إلى أن حالة من الاستنفار والتوتر بين روسيا وأمريكا، بعد أن هددت الأخيرة بقصف سوريا.