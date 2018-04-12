استشهاد مقاوم وإصابة آخر في قصف إسرائيلي شرق الشجاعية

استشهد في ساعة مبكرة اليوم الخميس مقاوم وأصيب آخر في قصف "إسرائيلي" لنقطة رباط للمقاومة شرق مدينة غزة.

وأفاد مرسلنا، أن طائرة استطلاع اسرائيلية قصفت نقطة رباط للمقاومة ما أدى إلى استشهاد اثنين بجراح خطيرة، ومن ثم استشهد احدهما فيما وصفت حالة الآخر بالخطيرة ويتلقي العلاج في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضح مراسلنا نقلاً عن مصادر في مجمع الشفاء الطبي أن الشهيد هو "محمد إياد حجيلة".

هذا وأكد موقع مفزاك العبري أن الطيران الحربي الاسرائيلي اغتال أحد عناصر حركة حماس وأصاب آخر بجراح متفاوتة.

هذا ولم تعلن وزارة الصحة عن وصولها شهداء واصابات حتى كتابة الخبر 2:30 فجر الخميس.