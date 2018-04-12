تيريزا تدعو حكومتها لاجتماع عاجل وتأمر بتحريك غواصات لتمهيداً للعدوان على سوريا

قالت صحيفة ديلي تليغراف، الخميس، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا وذلك استعدادا لتوجيه ضربات للجيش السوري قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.

وتدعي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ان النظام السوري استخدم الاسلحة الكيميائية في دوما ما ادى الى مقتل العشرات، وهو ما نفاه النظام السوري وأعربت الخارجية السورية عن موافقتها لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في مزاعم استخدام الغازات السامة.

وذكرت الصحيفة أن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا رداً على هجوم يشتبه في تنفيذه بأسلحة كيماوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع.

ونقلت عن مصادر بالحكومة قولها إن بريطانيا "تفعل كل ما يلزم" لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات على أهداف عسكرية في سوريا.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية حكومتها لاجتماع طارئ الخميس لمناقشة رد فعل لندن على الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا، بحسب متحدثة باسم رئاسة الحكومة.

وقالت المتحدثة إن ماي قررت دعوة الوزراء إلى لندن "لمناقشة الرد على الأحداث التي شهدتها سوريا".

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بتحرك قوي ردا على الهجوم الذي يشتبه أنه نفذ بغاز سام في سوريا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين حسبما أفادت منظمة إغاثة سورية. ويقول مسؤولون أمريكيون إنه يجري إعداد خيارات عسكرية.

وتحدثت ماي مع ترامب عبر الهاتف مساء الثلاثاء واتفقا على أن الهجوم المشتبه به "يستحق الشجب تماما" وأن على المجتمع الدولي أن يرد لتعزيز الحظر الدولي للأسلحة الكيماوية.

وأفاد بيان من مكتب ماي بأنهما "اتفقا على أنهما سيواصلان العمل عن قرب ومع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين".

وكانت ماي قد اتفقت على الشيء ذاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية.

وأفاد بيان للبيت الأبيض أن ترامب وماي "اتفقا على عدم السماح باستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية".

وعندما سئلت إن كانت بريطانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة إذا قررت القيام بعمل عسكري آخر في سوريا رفضت ماي يوم الثلاثاء الإجابة عن السؤال بشكل مباشر.

وقالت للصحفيين: "نعتقد أنه ينبغي محاسبة المسؤولين".

الجدير ذكره، أن روسيا هددت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستتصدى إلى أي هجوم تتعرض له سوريا، ولن تقف مكتوفة الأيدي. فيما نفى النظام السوري استخدامه الاسلحة الكيميائية في دوما، وأعربت الخارجية السورية عن استعدادها لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استخدام الأسلحة السامة شريطة أن تكون اللجنة نزيهة. وأكدت على أن الولايات المتحدة هي من تأوي الإرهابيين وتدعمهم في سوريا، وشددت على أنها ستستمر في التصدي للإرهاب ورعاته داخل الأراضي السورية.

كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، ودعاه لعدم الانخراط في أي عمل في المنطقة.

كما هددت إيران إسرائيل بالرد على القصف الاسرائيلي لمطار في سورية أدى إلى استشهاد خبراء إيرانيين.

وكانت روسيا قد أحبطت قرارات في مجلس الأمن كان سيتخذ ضد سوريا، بعد اتهام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وأكدت روسيا انه لا وجود أدلة للمزاعم الدولية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أحبطت قرارات تدين الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة منذ 30 آذار مارس الماضي.