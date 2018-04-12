الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منتصف الليلة، عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز F16 قصفت موقع أبو جراد التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة، وموقع الحشاشين في مدينة رفح جنوب القطاع، ومنطقة مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك.

وأضاف، أن القصف جاء وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية، وأدى القصف إلى اشتعال النيران في موقع أبو جراد.

وادعى الاحتلال الإسرائيلي عقب الغارات الإسرائيلية أن القصف جاء رداً على تفجير عبوة قرب السياج الحدودي بالقرب من آلية عسكرية تعمل على الحدود.