بايرن ميونخ يتأهل لنصف نهائي الأبطال بتعادله أمام إشبيلية

حسم بايرن ميونخ تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيًا مع ضيفه إشبيلية الإسباني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الثمانية.

واستفاد الفريق البافاري من انتصاره على الفريق الأندلسي في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدفين مقابل هدف.

وأخذ خاميس رودريجيز زمام المبادرة في تهديد مرمى إشبيلية، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 3، إلا أنها علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

وتوغل آريين روبن بطريقته المعتادة من الجهة اليمنى، قبل أن يصوب كرة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس إشبيلية دافيد سوريا.

وأنقذ سوريا مرمى فريقه من خطر حقيقي بعدما حول رأسية روبرت ليفاندوفسكي، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 8.

وحاول جوشوا كيميتش التسجيل بتسديدة بعيدة المدى إلا أنها مرت بعيدة عن مرمى الضيوف في الدقيقة 14.

ورد سيرجيو إسكوديرو، ظهير إشبيلية بتسديدة في الدقيقة 16، نفذها من الوضع منزلقًا إلا أنها جاءت ضعيفة وبعيدة لتخرج إلى ركلة مرمى.

وكاد ماتس هوميلز أن يفتتح النتيجة للفريق البافاري، في الدقيقة 24 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

وأضاع ريبيري فرصة هدف محقق بعدما تلاعب بمدافعي إشبيلية قبل أن يطلق تسديدة قوية، في الدقيقة 38، إلا أن سوريا تصدى لكرته ببراعة قبل أن يتدخل دفاع فريقه.

وفي الدقيقة 41، وأنقذ خيسوس نافاس ظهير إشبيلية، مرمى فريقه من هدف محقق بعدما تدخل في اللحظة الأخيرة ليحول عرضية توماس مولر إلى ركنية قبل ريبيري، من أمام المرمى الخالي.

وحرم تدخل رافينيا ظهير بايرن، بابلو سارابيا من خطف هدف التقدم للفريق الأندلسي قبل نهاية الشوط الأول ليصلح خطأ زميله خافي مارتينيز الذي فقد الكرة بشكل ساذج.

وهدد ليفاندوفسكي مرمى إشبيلية في الدقيقة 49 برأسية قوية إلا أنها جائت في الشباك الخارجية، ونجح الحارس سوريا في إبعاد تسديدة مولر القوية في الدقيقة 54.

وحرمت العارضة إشبيلية من هدف محقق بعدما ردت رأسية خواكين كوريا الرائعة في الدقيقة 59.

وأطلق إيفير بانيجا تسديدة صاروخية بعيدة المدى ولكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيمن لسفين أولريتش، حارس الفريق البافاري.

وأرسل خاميس تسديدة خادعة في الدقيقة 63 من وسط دفاعات إشبيلية، إلا أن سوريا كان لها بالمرصاد.

وفرض الفريق البافاري سيطرته في الوقت المتبقى من المباراة إلا أن محاولاته للتسجيل فقدت اللمسة الأخيرة بوضوح بينما اعتمد إشبيلية على المرتدات السريعة ولكنها لم تنجح.

وتعرض خواكين كوريا جناح إشبيلية لطرد مباشر بعد تدخله العنيف على خافي مارتينيز، في الدقيقة 93، والذي أشعل الشجار بين لاعبي الفريقين قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي.