جرينبلات يوجه رسائل إلى حماس بالعربية عبر تويتر.. فما هي؟

وجّه مبعوث الرئاسة الأمريكية الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة إلى حركة حماس باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في تدوينة غرينبلات، المكونة من ثلاثة أقسام، "في خطاب ألقاه قبل بضعة أيام، قال زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، إن حماس ستهدم الجدار وتمزّق قلوب الإسرائيليين"، واصفاً الرسالة بـ"الفظيعة".

وأضاف "هل هذا ما يفعله القائد؟ هذا فقط يؤلم الفلسطينيين في غزة".

وتابع "إن هذا المنحى القديم في التفكير والإيديولوجيا يضرّ كل الفلسطينيين. ويمكن أن يتسبّب ذلك في تصعيد الوضع، ومن الممكن فقدان العديد من الأرواح. ألا تتعلم حماس أبدا؟".

ودعا غرينبلات حركة حماس للتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وأن تنزع سلاحها.

وأكد أنه إذا كانت (حماس) تريد الانضمام إلى العالم الحقيقي، فعليها أن تنبذ العنف، وتعترف بإسرائيل، وتقرر الالتزام بالاتفاقات السابقة. موضحاً أنه "آن الأوان لكي تتخذ حماس بعض القرارات الحقيقية".