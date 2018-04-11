ليبرمان يعمل لسن قانون بالسجن الفعلي لمن يصور أي جندي

يعمل وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، وأعضاء الكنيست من قائمته من أجل سن مشروع قانون يقضي بالسجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات لكل من يقوم بتصوير جندي "إسرائيلي" في مهمة، أو أن يقوم بنشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مشروع القانون "الإسرائيلي" الذي يريد سنه وزير الحرب "الإسرائيلي" جاء بعد يوم من نشر شريط فيديو يظهر في نشطاء من اليسار "الإسرائيلي" على حدود قطاع غزة يهاجمون لفظياً جنود من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ويصفوهم بالإرهابيين.

وتابعت القناة الثانية "الإسرائيلية"، وفقاً للقانون المقترح ، "الشخص الذي يصور الجنود أثناء قيامهم بواجبهم بقصد تقويض روح القوات "الإسرائيلية"، وسكان "إسرائيل" سوف يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وإذا كان ينوي الإضرار بأمن الدولة، فسوف يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات".

وسيتم أيضاً ووفق مشروع القانون نفسه حظر توزيع المحتوى الفوتوغرافي على الشبكات الاجتماعية أو نقلها إلى الصحفيين في وسائل الإعلام.