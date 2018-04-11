"الجهاد الإسلامي" تلتقي القائم بالأعمال الإيراني الجديد في بيروت

التقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، على رأس وفد من الحركة، ظهر اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في بيروت، أحمد حسيني، بحضور المستشار الإعلامي في السفارة، حميد رضا فرهاني. وقد ضم وفد الجهاد، كلاً من منسق العلاقات الخارجية في الحركة في لبنان، شكيب العينا، ومسؤول العلاقات الخارجية في بيروت، محفوظ منور.

يذكر أن حسيني تولّى مهامه مؤخراً، قائماً بالأعمال في بيروت، خلفاً لسلفه السيد محمد صادق فضلي.

وفي بداية اللقاء، اطمأن حسيني من وفد الجهاد على صحة أمين عام "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، الدكتور رمضان عبد الله شلح، وحمّل الوفد تمنياته له بالشفاء العاجل، ومؤكداً على الأهمية الاستثنائية التي يؤديها في خدمة قضية فلسطين والمقاومة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وسبل دعم القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته، ولا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بعد قرار الإدارة الأمريكية ومخططها بتصفية القضية الفلسطينية، وموجة التطبيع العربي والتقارب التي تبديه بعض الأطراف العربية مع الكيان الصهيوني.

وحيا الجانبان مسيرات العودة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني في غزة على الحدود مع باقي الوطن المحتل، وأكدا على ضرورة محاسبة العدو الصهيوني وملاحقة جنوده الذين ينفذون إعدامات ميدانية ضد أناس عزل في مسيرات سلمية، وشددا على ضرورة استمرار المسيرات حتى تحقيق هدفها في العودة.

كما أكد على استمرار التواصل بينهما وبذل كل سبل التعاون نصرة لمشروع المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في الداخل والخارج.