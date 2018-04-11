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ثلاث طائرات روسية تصل سورية قادمة من إيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:15 - 11 ابريل 2018
طائرات روسية طائرات روسية
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كشفت مصادر ملاحية عراقية في سلطة الطيران المدني في بغداد، أن ثلاث طائرات شحن عسكرية روسية أحدها من طراز "انتونوف" دخلت الأجواء العراقية، قادمة من إيران باتجاه الأراضي السورية في أوقات متفرقة من هذا اليوم.

وقال مسؤول في سلطة الطيران المدني العراقي ببغداد، إنه تم رصد ثلاث طائرات شحن عسكرية روسية دخلت الأجواء العراقية من مسارين مختلفين قادمة من إيران ودخلت الأراضي السورية، مبينا أن هناك تفاهمات مسبقة بين بغداد والجانب الروسي حيال الطيران العسكري لموسكو المتجه إلى سورية يعود إلى عام 2016.

ولفت إلى أن احدى الطائرات الروسية كانت من طراز "انتونوف 26" الخاصة بعمليات الشحن الكبيرة.

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