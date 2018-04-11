وفد من قيادة "الجهاد" يزور مخيمي العودة في خان يونس ورفح

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد عصر اليوم الأربعاء، مخيمي العودة في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وضم الوفد القيادي كلا من الدكتور جميل عليان، أبو حازم بدر وأبو أحمد حجازي.

وكان في استقبال الوفد، قيادة العمل التنظيمي بحركتي الجهاد الإسلامي وحماس إضافة للوجهاء والشخصيات الاعتبارية في محافظتي خان يونس ورفح.

وأكد د. جميل عليان في كلمة أمام وجهاء ودعاة وشخصيات محافظة خان يونس، أن فكرة مسيرة العودة رتب لها بشكل مخطط ومدروس، لكي نحقق من خلالها جملة من النتائج والأهداف.

وأوضح أن فعاليات هذه المسيرة -التي بدأت في 30/3 وصولاً ليوم 15/5 - أوصلت رسائل هامة، وحققت نتائج كبيرة حتى اللحظة، وهي مستمرة في تحقيق المزيد من النتائج في صالح قضيتنا ونضالنا الوطني.

وبين د. عليان أن من أبرز هذه النتائج انصهار الكل الوطني في ركب المواجهة مع العدو تحت علم فلسطين، إضافة لدورها في لفت أنظار الرأي العام العالمي لقضيتنا التي تأثرت بفعل حالة الانقسام، ناهيك عن دورها في إعادة الاعتبار لنضالنا الوطني.

ونوه إلى أن المسيرة أداة غير تقليدية في مواجهة الاحتلال، لافتاً إلى تخبط العدو وطريقة تعامله الوحشي مع المشاركين في فعالياتها.

وأشار د. عليان إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لفرسان الحقيقة من الطواقم الصحفية - والذين ارتقى منهم البطل ياسر مرتجى شهيداً إضافة لإصابة العديد منهم - لإدراكه لدور الصورة والرسائل التي يبثها هؤلاء الجنود المجهولين وتسهم بشكل واضح في فضح جرائمه الوحشية، بحق المدنيين العزل.

















