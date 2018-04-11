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نتنياهو يهدد إيران بعدم اختبار عزم "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:00 - 11 ابريل 2018
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي
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قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء اليوم، خلال خطابه بمناسبة ما يسمى بيوم المحرقة اليهودية في رسالة موجهة لحكام إيران:" لا تختبروا عزم إسرائيل".

ويمكن أن أوجز سياسية اسرائيل بثلاث كلمات "الهجوم ضد الاعتداء، ومهاجمة من أجل الدفاع، وهجوم من أجل الردع ومهاجمة كل من يهدد بإبادة إسرائيل".

وأضاف، أن النظام الإيراني لحتى اليوم يهدد إسرائيل ويهدد العالم كله.

وكان قائد فيلق "عاشوراء" التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد عابدين خرم قد توعد، الكيان الصهيوني برد حاسم على عدوانه الأخير على مطار الـ "تيفور" العسكري في سوريا والذي استشهد خلاله 7 من المستشارين الايرانيين.

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