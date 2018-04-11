رسالة شكر للمعلق الجزائري حفيظ دراجي من داخل مخيمات العودة

نظم الشبان الفلسطينيون فعالية شكر للمعلق الجزائري حفيظ دراجي من داخل مخيم العودة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وشكر المشاركون في الوقفة المعلق الجزائري الذي وجه رسالة وصفت بـ"التاريخية" لأهل قطاع غزة وللمشاركين في مسيرات العودة الكبرى، مسلطاً الضوء على ظلم الاحتلال الإسرائيلي وما يعايشه القطاع من أزمات تعصف به على مدار 11 عاماً.

وسلّط المعلق الجزائري الشهير في قنوات "بي إن سبورت"، مساء أمس الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يشهد مسيرات متواصلة على الحدود الشرقية للتذكير بحق العودة، وذلك خلال تعليقه على مباراة مانشستر سيتي وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأبرز "دراجي" معاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر "إسرائيلياً" منذ ما يزيد على 11 عاماً، لافتاً إلى أن المباراة الكروية بين السيتي وليفربول تأتي في الوقت الذي يُعاني فيه أهل غزة من انقطاع شبه دائم للكهرباء، معرباً عن أمله في أن يتمكنوا من مشاهدة اللقاء، الذي انتهى بفوز رفاق النجم المصري محمد صلاح بهدفين مقابل هدف، ليتأهل "الريدز" إلى نصف نهائي البطولة القارية الشهيرة.

وتمنى المعلق الجزائري التوفيق للفلسطينيين في مسيرات العودة الكبرى إلى الأراضي المحتلة منذ عام 1948، مبرقاً في الوقت ذاته تحياته لأهالي غزة، الذين وصفهم بـ "الأبطال"، كما طالبهم بالصبر والصمود في وجه ممارسات الاحتلال الصهيوني.

وحظيت كلمات "دراجي" بإعجاب واسع النطاق في مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، وتم تداول المقطع بكثافة بين الغزيين، الذين يكنون محبة كبيرة للمعلق الجزائري، المعروف بمواقفه الوطنية الداعمة بشدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.