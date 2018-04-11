رويتزر: الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا استهدف الرياض

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، صاروخا باليستيا، أطلق باتجاه العاصمة الرياض، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شهود عيان القول إنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات وشاهدوا ثلاث سحب من الدخان في سماء وسط العاصمة السعودية الرياض.

في الوقت نفسه، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن قوات الدفاع الجوي اسقطت صاروخا باليستيا أطلقته القوات اليمنية تجاه الرياض.

في السياق، أعلنت القوات اليمنية أن قواته شنت غارات جوية بطائرة مسيرة من دون طيار على مناطق في المملكة العربية السعودية، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة انصار الله.

وقالت القناة في تغريده على "تويتر" إنّ سلاح الجو المسير شنّ غارات جوية بطائرة "قاصف 1" على مطار أبها في مدينة عسير جنوب غربي السعودية.