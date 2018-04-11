صحفيو غزة يتقدمون بمذكرة للصليب الاحمر للمطالبة بتوفير الحماية للطواقم الصحفية

طالب الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهم وتوفير الحماية الدولية على ضوء الاعتداءات المتزايدة والتي أدت إلى استشهاد المصور الصحفي ياسر مرتجى وإصابة (43) آخرين من الصحفيين منها (14) بالرصاص الحي وبتر ساق أحدهم.

وقدمت تسعة كتل وأطر نقابية صحفية بمذكرة لمنظمة الصليب الاحمر في غزة طالبت خلالها بضرورة الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين، عبر تدخل فاعل وملزم لكافة المؤسسات والاتحادات الدولية والحقوقية والإنسانية ذات العلاقة، للقيام بواجبهم في توفير الحماية الميدانية اللازمة للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث في الأراضي الفلسطينية.

واهابت المذكرة بمنظمة الصليب الاحمر والأمم المتحدة بالمساعدة في تخصيص أماكن آمنة للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث داخل مخيمات العودة عند حدود قطاع غزة برعاية وحماية من معتبرة ان ما شجع المحتل على هذه الاعتداءات هو صمت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وتخاذلها عن اتخاذ موقف عملي قوي.

ودعت المذكرة مقرر حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لتشكيل لجنة دولية مهنية للتحقيق ميدانياً في اعتداءات الاحتلال التي ارتكبها بحق الصحفيين في الاراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه التحديد، أثناء تغطيتهم الصحفية، بوصفها اعتداء سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المذكرة بتوفير معدات وأدوات السلامة المهنية اللازمة لحماية الصحفيين، وتيسير دخولها لقطاع غزة، في ظل منع الاحتلال لدخولها منذ ما يزيد عن (10) سنوات، وتسهيل مرور وسفر الصحفيين وانتقالهم عبر حاجز بيت حانون (إيريز)، الذي يمنع الاحتلال الغالبية العظمى من الصحفيين من عبوره بحجج وذرائع واهية.

واكد منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري على ضرورة العمل الجاد من كل المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية لتحريك ملف اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين وجعله أولوية في التقدم بطلب الإحالة لدى محكمة الجنايات الدولية سيما في ظل توافر توثيق لأدلة إدانة الاحتلال بالصوت والصورة.

واعتبر المصري الوثيقة أن الاحتلال ملزم وفق المواثيق والأعراف الدولية، بتوفير الأمن والسلامة وعدم المساس بالصحفيين، فضلاً عن احترام حق شعبنا في الاحتجاج السلمي المدني، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1738) ورقم (2222) .

من جهتها رحبت مديرة دائرة الإعلام « في اللجنة الدولية للصليب الاحمر سوزانا دويتلينج » بالصحفيين الفلسطينيين واعربت عن تضامنها معهم بعد استشهاد المصور ياسر مرتجى وتمنت الشفاء العاجل للصحفيين .

واكدت "سوزانا" ان إدارة الصليب الاحمر يتنظر باهتمام في المطالب التي تقدم بها الصحفيين في غزة مؤكدة على أهمية ان يواصل الصحفيين عملهم في بيئة أمنة .

وقالت "سوزانا" ان منظمة الصليب الاحمر قدمت مساعدات طبية عاجلة للمستشفيات الفلسطينية لمساعدة المدنيين العزل الذين تعرضوا للإصابات بشكل كبير.

كما دعا نائب نقيب الصحفيين تحسين الاسطل إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين على ضوء القرار الاسرائيلي الرسمي من قبل وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي هدد فيه باستهداف الصحفيين .

وطالبت لجنة دعم الصحفيين بتوفير الحماية للصحفيين باعتبار أن من اهم مهامها توفير الحماية للمدنيين في المناطق الخطرة .

وثمن الأسطل دور الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي قرر عقد الاجتماع الطارئ لمناقشة قضية الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.

هذا وقد حضر اللقاء إلى جانب الصحفيين ومدراء المكاتب الصحفية ممثلي الكتل والأطر الصحفية التي قدمت المذكرة وهي و المكتب الإعلامي الحكومي ونقابة الصحفيين ولجنة دعم الصحفيين ومنتدى الإعلاميين والتجمع الإعلامي الديمقراطي والمكتب الحركي للصحفيين والتجمع الإعلامي الفلسطيني وكتلة الصحفي والتجمع الصحفي الديمقراطي والناطق باسم الصليب الاحمر سهير زقوت و فايز الأقرع مستشار مدير الصليب الأحمر.













