إعلان مهم: كشف المسافرين عبر معبر رفح يوم غد الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس 12 أبريل 2018، بعد قرار السلطات المصرية فتح المعبر استثنائياً لمدة 3 أيام في الاتجاهين.

ويتضمن الكشف الحافلات المرجعة من الفتح السابق، إضافة إلى أربع حافلات من اليوم الذي تم إعلانه مُسبقاً، على أن يتم استكمال باقي الحافلات في الأيام اللاحقة.

وعلى الواردة أسماؤهم في الكشف التواجد الساعة 6:00 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار لتسهيل نقلهم لمعبر رفح.

?كما يتضمن الكشف عدداً من المرضى والجرحى الذين سيتم نقلهم إلى المعبر عبر سيارات الإسعاف من مجمع ناصر الطبي بخانيونس في نفس التوقيت الساعة 6:00 من صباح الغد، دون التوجه لصالة أبو يوسف النجار.