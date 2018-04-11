صحيفة فرنسية: نقل الطائرات السورية الى قاعدة روسية

أمر الرئيس السوري بشار الأسد برفع حالة التأهب في صفوف الجيش العربي السوري تحسبا لهجوم محتمل تشنه الولايات المتحدة وفرنسا ردا على "هجوم كيماوي" مزعوم منسوب الى الحكومة السورية وقع في مدينة دوما قبل عدة أيام، وفقاً لصحيفة لا فيغارو الفرنسية.

وأفادت صجيفة "لا فيغارو" الفرنسية بأن سوريا بدأت بإخلاء قواعدها الجوية ومقراتها العسكرية، وفي روسيا يدعون علنا إلى خفض حدة التوتر في سوريا.

ووفقا لمصدر في الأمم المتحدة، تم نقل الطائرات العسكرية السورية الى قاعدة حميميم العسكرية الروسية، القريبة من مدينة اللاذقية، وذلك حماية لها من هجوم امريكي محتمل.

وأوضح المصدر أن "السوريين يحاولون حماية أسلحتهم المتطورة".

وكان أول المواقع العسكرية التي تم اخلاؤها قاعدة الضمير الجوية القريبة من دمشق، والتي يعتقد ان الطائرات التي تقصف معاقل المسلحين في الغوطة الشرقية، تنطلق منها في الأسابيع الأخيرة.

من ناحيته اهاب الكرملين اليوم بكافة الأطراف في سوريا إلى للامتناع عن اتخاذ أي خطوة قد تزعزع الوضع الهش في الشرق الأوسط.

وجاء من قصر الكرملين ان روسيا تعارض بشدة إمكانية أن تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها سوريا وان تستهدف النظام في هناك.

من ناحيته قال ديمتري بوسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتهامات الموجهة للقوات السورية بأنها استخدمت السلاح الكيماوي لا تستند الى أدلة حقيقية، وأن روسيا معنية بإجراء تحقيق موضوعي في الحادث.