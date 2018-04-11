موسم العسل في غزة الأسوأ منذ عشرات السنين

أعلنت الجمعية التعاونية لمربي النحل بقطاع غزة بأن موسم العسل الربيعي لعام 2018 من أسوء المواسم التي مرت على النحالين منذ عشرات السنين.

وتوقع مدير الجمعية عماد غزال، أن يشهد العام الحالي انخفاض كبير في انتاج العسل.

وأرجع غزال أسباب الانخفاض الكبير إلى عدة أسباب أهمها انحباس الأمطار وعدم سقوطها مما أدى إلى جفاف الغطاء النباتي الذي يتغذى عليه النحل.

وأضاف غزال لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في فصل الشتاء بوجه عام وشهر فبراير ومارس بشكل خاص أدى كذلك إلى تزهير مبكر في أزهار الحمضيات وعقد الازهار في مدة لا تتجاوز الأسبوع فقط.

وأشار أن الموسم الحالي صادف وجود ظاهرة المعاومة في أشجار الحمضيات التي يتغذى النحل على أزهارها، مبيناً أن "ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل الثمري هي حمل الشجرة محصول غزير في سنة ومحصول قليل في سنة أخرى ولقد كانت هذه الظاهرة موجودة فقد كانت نسبة التزهير لا تتعدي20% مقارنة بالعام السابق وأن البراعم تكسو الأشجار بدون تزهير".

وأوضح أن شح المراعي بوجه عام مع وجود خلايا نحل قوية تحتاج إلى مساحات رعي شاسعة وانخفاض نسبة الموت بالخلايا أدى أيضاً إلى تركيز الخلايا في مناطق رعي محدودة لا تكفي لتلك الأعداد من الخلايا.

وناشد غزال وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية لتشكيل لجنة تعويض النحالين المتضررين والعمل على تفعيل صندوق تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وبدأ مربو النحل في قطاع غزة بقطف العسل قبل أيام، حيث يعمل في قطاع النحل حوالي 500 عامل بشكل دائم وموسمي، ويعتبر مصدر دخل أساسيا لـ 139 مربيا منهم.

وتحتاج تربية النحل لتكوين العسل إلى متابعة يومية وتوفير الأكل اللازم له، وهو ما يزيد من تعب المربين؛ وفق المزارع عودة.