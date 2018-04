ترامب يدق طبول الحرب

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسميا تدخل بلاده عسكريا في سوريا.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن على روسيا الاستعداد لصواريخنا القادمة إلى سوريا، مشيرا إلى أن امريكا ستستخدم صواريخ جديدة وذكية.

وأضاف "تتوعد روسيا بإسقاط أي صواريخ سنطلقها على سوريا. يا روسيا، استعدي لأنها قادمة، وهي جميلة وجديدة وذكية!".

وقال: "موسكو يجب ألا تكون شريكا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

لتكون تغريدة ترامب هذه بمثابة إعلان حرب، خصوصاً أنّه اعتاد أن يعلن قرارات مصيرية في تغريدات على "تويتر".

وفي رد سريع، حذرت موسكو من أن أي ضربات أميركية في سورية "قد تشكل مبرراً لتدمير الأدلة على هجوم كيميائي اتهم النظام السوري بشنه"، في ما اعتبرته روسيا "استفزازا" مفبركاً من قبل المعارضة لتبرير التدخل الغربي.

وتساءلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر صفحتها في "فيسبوك": "هل الفكرة تتمثل في التخلص سريعا من أي آثار للاستفزاز... عندها لن يبقى شيء للمحققين الدوليين للبحث عنه فيما يتعلق بالأدلة؟".

وتعهدت روسيا بإسقاط جميع الصواريخ التي ستطلق على سورية.

وتجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاورات مع الحلفاء الدوليين، وسط تحركات عسكرية بحرية وجوية.

التوجه نحو البحث في الردّ العسكري، يأتي بعد فشل الحلفاء الغربيين من جهة، وروسيا حليفة النظام السوري من جهة أخرى، في مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، حيث صوت كل طرف ضد اقتراحات الآخر، لإنشاء هيئة مكرسة للتحقيق في استخدام الغازات السامة المتكررة في سورية.

وقال الوفد الأميركي إنّه فعل "كل شيء ممكن" لاستيعاب الآراء الروسية، وأنّ جلسة المجلس الفاشلة تمثل "لحظة حاسمة"، بينما قالت روسيا إنّ القضية تستخدم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها "كذريعة" لمهاجمة سورية.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!