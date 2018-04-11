بيت لحم: إصابات في صفوف الطلبة بعد محاصرة الاحتلال لمدرسة نحالين

أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من طلبة مدرسة ذكور نحالين الثانوية غرب بيت لحم، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه مدرستهم بعد أن حاصرتها.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع المدارس في البلدة، وحاصرت مدرسة ذكور نحالين الثانوية وسط إطلاق قنابل الغاز، ما أدى الى وقوع إصابات بين الطلبة.

وأشار الى ان حالة من الهلع والخوف أصابت طلبة المدارس، وان الأهالي يحاولون إخراج الطلبة من المدرسة، إلا أن جنود الاحتلال يمنعونهم من ذلك.