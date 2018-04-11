حماس تعزي الجزائر بضحايا حادثة الطائرة

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الجزائر الشقيق رئاسة وحكومة وشعبًا بأحر التعازي لسقوط هذه الكوكبة من ضحايا حادث الطائرة التي سقطت اليوم الأربعاء في البليدة.

لقد تلقينا في حركة حماس خبر الحادث ببالغ الحزن والألم، ونعرب عن تضامننا الكبير مع الجزائر الشقيقة التي لم تدخر جهدا لخدمة فلسطين والشعب الفلسطيني، سائلين المولى سبحانه الرّحمة لهذه الكوكبة والشفاء للجرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء عن مقتل 257 شخصا (247 مسافر و 10 أفراد من طقم الطائرة) في حادث في تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها مباشرة، قرب مطار بوفاريك الجزائري.