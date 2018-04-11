القيادي المدلل:مسيرات العودة تعرض للعالم مفردات الحق الفلسطيني

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل ، أن مسيرات العودة تعرض للعالم كافة مفردات قضيتنا العادلة كالحق في العودة و حقنا في عاصمتنا القدس وحقنا تحرير الأرض و الأقصى و الأسرى .

جاءت كلمته خلال فعالية نظمتها مهجة القدس في مخيم العودة المقام شرقي محافظة غزة .

وقال المدلل: " الشعب الفلسطيني الصابر ، مصمم وقادر بإرادته التي لا تتزعزع وبقوة صاحب الحق أن يطرد المحتل الصهيوني عن أرضه و أن رحيله عن هذه الأرض بات حتمياً "

و خلال كلمته عن الأسرى تحدث قائلاً " لا يقر لنا قرار ولايهدأ لنا بال حتى تحرير أسرانا الأبطال ، فهم مهجة قلوبنا و جرحنا الذي لا ينضب ، مطالبا الجمعيات والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يعيشون الموت البطيء "

وتابع المدلل " نقول للأسرى الأبطال كريم بونس وماهر يونس واسراء الجعابيص وايمن طبيش وعبدالله البرغوثي وبسام السعدى وثابت مرداوى وكل الاسرى والاسيرات مهما طالت ليالى السجون وعلت أسواره فان الحرية اتية لا محالة "

ووجه القيادي المدلل التحية كل التحية لأبناء شعبنا قائلا لهم " بإيمآنكم وثبآتكم وإصرآركم فإن عودتنا إلى أراضينا في الـ48 حان أوانها ولا تراجع عن حقنا".













