5 آلاف مستوطن يقتحمون مقامات اسلامية شماليّ سلفيت

اقتحم نحو 5 آلاف مستوطن وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، مقامات دينية في بلدة كفل حارس (5 كلم) شمال مدينة سلفيت، بدعوى اقامة صلوات تلمودية فيها.

وذكرت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية كبيرة رافقت المستوطنين وعملت على تأمين الحماية لهم، حيث وضعت نقاط تفتيش ومراقبة عند مدخل البلدة، ومنعت التجول في محيط المقامات، في الوقت الذي شرع فيه المستوطنون بإقامة صلواتهم التلمودية وطقوسهم الخاصة في هذه الاماكن.

وذكرت مصادر اسرائيلية ان المقتحمين قدموا من كافة انحاء البلاد، بناء على دعوات مسبقة من قيادات المستوطنين، وكان على رأسهم رئيس مستوطنات شمال الضفة "يوسي دجان" ونائبه "دافيدي بن تسيون"، وقائد لواء "افرات".

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في كفل حارس ثلاثة مقامات دينية هي: "ذي الكفل" الذي يقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبلدة، و"ذي النون" من الناحية الغربية، و"صلاح الدين" في الوسط، وهي مقامات دينية إسلامية مسجلة لدى الأوقاف، في حين يطلق المستوطنون اسم مقام "يهوشع بن نون" على مقام صلاح الدين.

ويحاول المستوطنون تحويل هذه المقامات إلى مزارات توراتية، وينظمون إليها زيارات دورية، عادة ما يرافقها أعمال عربدة وتخريب لممتلكات المواطنين.