ادعيس يطلع اللورد البريطاني على انتهاكات "إسرائيل" بحق المقدسات

أطلع سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد صادق احمد والقنصل العام البريطاني في القدس السيد فيليب هول على صورة الاعتداءات المتكررة على القدس والاماكن الدينية عامة والعراقيل والحواجز التي تمنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول الى اماكن عباداتهم.

وأشار ادعيس إلى أن هناك منعا متعمدا من قبل سلطات الاحتلال للمسلمين والمسيحيين ورجال الدين خاصة من الوصول الى مدينة القدس معربا عن أمله في وجود موقف حقيقي وواضح من المجتمع الدولي يطبق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن من اجل حماية المقدسات والسماح بالوصول اليها .

وقال " أننا نؤمن بالتعايش الديني و المحبة و التسامح بين الناس من اجل تحقيق السلام و العدالة وان الخلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس خلافا دينيا بل خلاف سببه الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانه لن يتحقق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط الا بأنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واقامة الدولة الفلسطينية ".

واكد ادعيس على متانة العلاقة الاسلامية المسيحية في فلسطين القائمة على التكاتف والتعاون والمحبة خاصة في ظل تزايد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين .

وقدم ادعيس شرحا مفصلا عن عمل وزارة الأوقاف ودوائرها المختلفة والظروف التي تعمل بها في ظل الوضع القائم.

بدوره اشاد اللورد بالإنجازات التي تحققها وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية من خلال عملها الدؤوب ونشر التعليم الديني ومساعدة الفقراء والمحتاجين مشددا على ضرورة استمرار التعاون ما بين الوزارة والقنصلية البريطانية في كافة المجالات.

وحضر اللقاء المستشار خليل الرفاعي عميد مؤسسة احياء التراث وحسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة والشيخ خميس عابدة الوكيل المساعد للوعظ والارشاد وجمال قاسم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ونجيب فرعون مدير عام مكتب الوزير .