قائدان من سرايا القدس يدخلان عامهم الـ(17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء؛ أن الأسيران القائدان في سرايا القدس ثابت عزمي سليمان مرداوي (42 عاماً)، وعلي سليمان سعيد السعدي "الصفوري" (55 عاماً) من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهيا ستة عشر عاماً في الأسر ويدخلان اليوم عامهم السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسيرين المجاهدين مرداوي والصفوري بتاريخ 11/04/2002م، أثناء مشاركتهم في معركة الدفاع البطولية عن مخيم جنين خلال اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني لمدن الضفة المحتلة. وهما من مؤسسي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين.

ووجهت لهما سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وقيادة سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين والمشاركة في عدة بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوفها.

وأصدرت المحاكم الصهيونية بحقهما أحكاماً جائرة حيث صدر بحق الأسير القائد ثابت مرداوي السجن (21) مؤبداً بالإضافة إلى (40) عاماً، وبحق الأسير القائد علي الصفوري السجن (5) مؤبدات بالإضافة إلى (50) عاماً.