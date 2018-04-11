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حماس: قصف غزة يعكس حالة التخبط والهستيريا لدى الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:33 - 11 ابريل 2018
صورة من مكان القصف صورة من مكان القصف
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اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن القصف على مواقع المقاومة في غزة يعكس حالة التخبط والهستيريا التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي، جراء الانخراط والتفاعل الشعبي الكبير في مسيرات العودة وكسر الحصار واحتضانهم للمقاومة والتفافهم حولها.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له إن "القصف لن يزيد جماهير شعبنا الفلسطيني سوى مزيد من التحدي والصمود ومواجهة المحتل وانتزاع الحقوق وكسر الحصار مهما بلغت التضحيات".

وكانت المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على نقطة رصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، بعد تفجير عبوة ناسفة قرب جرافة اسرائيلية، على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

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