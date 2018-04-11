مصلحة سجون الاحتلال تنفي زيادة عدد زيارات أهالي الأسرى

نفت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ما ورد في تقرير نشر على موقع واللا العبري، بأن هناك زيادة في عدد زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت إدارة مصلحة السجون أن هناك انخفاضا في عدد الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين. دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وكان الموقع العبري، قال إن مصلحة السجون أبلغت عائلة الجندي هدار غولدن، أنها زادت من عدد الزيارات بعد الإضراب الذي نفذه الأسرى مؤخرا واستمر 40 يوما.

وأشار الموقع إلى أن عائلة غولدن طلبت من مصلحة السجون ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قائمة بالامتيازات الممنوحة للأسرى الفلسطينيين، وخاصةً عدد الزياراتو وما يسمح لهم من امتيازات كحضور مباريات كأس العالم.

وتتجهز عائلة غولدن للطلب من المحكمة العليا منع تلك الامتيازات، بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية السابق بفرض عقوبات على أسرى حماس للضغط على الحركة لإعادة جثث الجنود.