"ملكد" يصل رام الله رغم قرار منعه الدخول ..ويحرج "إسرائيل"

سبب رئيس بلدية دبلن الايرلندية "مايكل ملكد" احراج للسلطات "الإسرائيلية" مساء امس الثلاثاء ، فبعد صدور قرار بحقه بمنع دخول "إسرائيل" ولكن نجاح رئيس بلدية دبلن بدخول "إسرائيل" وكتبت على صفحته على تويتر انا "اتواجد الآن في رام الله لحضور المؤتمر" .

وقال امام سلطات الهجرة "الاسرائيلية" بأنه ارتكب خطأ عند ادخال اسم رئيس البلدية في حواسيب سلطات الهجرة المسؤولة عن مطار بن غريون والمعابر الحدودية "لإسرائيل"

وقد أعلن وزير داخلية الاحتلال اريه درعي ووزير الحرب الداخلي جلعاد أرادن عن منع دخول الأيرلندي رئيس بلدية دبلن مايكل ماكد "لإسرائيل" والذي كان سيصل الليلة الماضية.

وحسب موقع واللاه العبري، فقد تم منعه بسبب تأييده لمقاطعة "إسرائيل" وتعاونه مع منظمة ( Ireland Palestine Solidarity Campaign).