ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

"ملكد" يصل رام الله رغم قرار منعه الدخول ..ويحرج "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - الترجمة خاصة
  • 08:53 - 11 ابريل 2018
مطار بن غريون مطار بن غريون
مشاركة

سبب رئيس بلدية دبلن الايرلندية "مايكل ملكد" احراج للسلطات "الإسرائيلية" مساء امس الثلاثاء ، فبعد صدور قرار بحقه بمنع دخول "إسرائيل" ولكن نجاح  رئيس بلدية دبلن بدخول "إسرائيل" وكتبت على صفحته على تويتر انا "اتواجد الآن في رام الله لحضور المؤتمر" .

وقال امام سلطات الهجرة "الاسرائيلية" بأنه ارتكب خطأ عند ادخال اسم رئيس البلدية في حواسيب سلطات الهجرة المسؤولة عن مطار بن غريون والمعابر الحدودية "لإسرائيل"

 وقد أعلن وزير داخلية الاحتلال اريه درعي ووزير الحرب الداخلي جلعاد أرادن عن منع دخول الأيرلندي رئيس بلدية دبلن مايكل ماكد  "لإسرائيل" والذي كان سيصل الليلة الماضية.

وحسب موقع واللاه العبري، فقد تم منعه بسبب تأييده لمقاطعة "إسرائيل" وتعاونه مع منظمة ( Ireland Palestine Solidarity Campaign).

 

متعلقات