5 أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ17 في سجون الاحتلال

دخل خمسة أسرى من محافظة جنين، اليوم الأربعاء، عامهم السابع عشر على التوالي .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا"، أن الأسرى: علي سليمان سعيد السعدي والمحكوم مدى الحياة، وعصام محمد مسعود أبو السباع والمحكوم لمدة 19 عاما، وعمر شريف خنفر والمحكوم 19 عاما من مخيم جنين دخلوا عامهم الـ17 في سجون الاحتلال .

وفي سياق متصل، دخل الأسيرين فادي محمد يوسف أبو علي والمحكوم بالسجن لمدة 20 عاما، وياسر حافظ رحال والمحكوم بالسجن 19 عاما، وهم من بلدة سيلة الظهر عامهما السابع عشر أيضا في سجون الاحتلال .