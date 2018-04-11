ضربة سوريا المحتملة ترفع النفط لأعلى مستوى منذ 2014

ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، في ظل توقعات بتصاعد التوتر في العالم العربي بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

وتجاوز سعر مزيج برنت، خام القياس العالمي، 71 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية بحلول الساعة 1:04 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة نسبتها 7% عن إغلاق التعاملات السابقة.

أما الخام الأميركي فقد ارتفع إلى 65.6 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 12% عن الإغلاق السابق.

وقفزت الأسعار بعدما دعت يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر بمنطقة شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ثلاثة أيام، ونبهت إلى احتمال تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.