السفير منصور : مساعٍ حثيثة لاعتراف بنما بدولة فلسطين

قال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن جهودا حثيثة تُبذل لحث جمهورية بنما الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال زيارته لبنما، ولقائه نائب وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان، حيث اطلعهما على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، وممارسات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، ومقدساته.

كما وضعهما في صورة التطورات الميدانية، في أعقاب قرار ترمب الأخير بشأن القدس، وتواصل المظاهرات السلمية لهبة "يوم الأرض"، مشددا على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، التي ترتقي إلى جرائم حرب، والزامها احترام القوانين والمواثيق الدولية.

وتطرّق السفير منصور خلال لقاءاته إلى الوضع السياسي والميداني في فلسطين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى سلام دائم وشامل، وفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن.

كما زار منصور والوفد المرافق الأكاديمية الدبلوماسية، وجامعة بنما الرئيسية.