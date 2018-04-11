مدفعية الاحتلال تستهدف نقاط مراقبة شرق الشجاعية والزيتون شرق قطاع غزة

استهدفت آليات الاحتلال "الإسرائيلي" بقذائفها المدفعية صباح اليوم الأربعاء، نقطة مراقبة شرق حي الزيتون شرق قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف نحو نقطة مراقبة قرب دوار ملكة شرق حي الزيتون شرق القطاع.

فيما ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوة تابعة لجيش الاحتلال قد تعرضت في شمال القطاع لتفجير عبوة وضعت إلى الغرب من الجدار الحدودي مع القطاع بهدف الإضرار بالمعدات الهندسية.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع توغل "إسرائيلي" في مناطق زراعية للمواطنين انطلاقاَ من بوابة "البيسكورس" العسكرية شرق غزة.