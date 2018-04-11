في يومهم الـ56 لمقاطعة المحاكم..الاداريون يهددون بالإضراب عن الطعام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الثلاثاء، إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا تصعيد خطواتهم النضالية ضد سياسة اعتقالهم الإداري التعسفي، تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، نقلا عن اللجنة القيادية لمعركة المعتقلين الإداريين، أنهم سيقاطعون كافة عيادات السجون والمعتقلات، وسيمتنعون عن تناول الأدوية والعلاجات ابتداء من 12/4/2018.

وأشارت إلى أن التصعيد يشمل دخول المعتقلين الإداريين، اضرابا مفتوحا عن الطعام على شكل دفعات، تبدأ أولها بتاريخ 15/4/2018، وتليها دفعات أخرى وفق برنامج تحدده اللجنة القيادية.

ولفتت الهيئة الى أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض هذا الاعتقال التعسفي بحق المئات منهم، لليوم الـ56 على التوالي.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.