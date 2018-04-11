اعتقالات بالضفة تطال 15 شاباً وسيدة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات خلال مداهمتها لمدن وقرى في الضفة، طالت 15 شابا وسيدة.

فقد اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية شابين خلال مداهمات في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالًا، فيما واصلت الإغلاق المتقطع لمداخلها.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ياسين راجح شبيطة، وبسام نبيل حسين.

وداهمت ذات القوات عددًا من المنازل المجاورة وفتشوها واستجوبوا أصحابها ميدانيا وواصلوا انتشارهم على مداخل عزون وتشويش حركة الدخول والخروج منها.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرًا شابين من بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل خلال اقتحامها للبلدة، واعتقلت كلا من لؤي حسان صالح حمد البحتي (23عامًا)، ومعروف باسل معروف الهندي (23عامًا).

كما اعتقلت الحاج عليان محمد خليل وزوجته أم محمد من بني نعيم شرق الخليل جنوبًا، والمحرر أحمد عبد المجيد ابريوش من دورا القريبة.

وفي ذات السياق اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وأجرت أعمال تفتيش في منازل بمدينة بيت لحم جنوبًا وجرى استدعاء الشاب هادي الوحش.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما غرب رام الله وسط إلقاء زجاجات حارقة صوب الآليات العسكرية.