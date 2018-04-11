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ارتفاع على الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:42 - 11 ابريل 2018
أمطار الشتاء في غزة دوار السرايا "أرشيفية" أمطار الشتاء في غزة دوار السرايا "أرشيفية"
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يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار حتى ساعات الظهيرة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى  من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الجمعة المقبل، غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى  من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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