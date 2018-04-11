ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

دوري أبطال أوروبا

ليفربول يهزم مضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدفٍ يتيم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:05 - 11 ابريل 2018
محمد صلاح محمد صلاح
مشاركة

تأهل ليفربول عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حين كرر فوزه على مستضيفه مانشستر سيتي 2-1 في إياب ربع نهائي المسابقة اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من البداية النارية لمانشستر سيتي بتسجيله هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق غابرييل جيسوس، إلا أن ليفربول رد بقوة في الشوط الثاني عن طريق النجم محمد صلاح 56 والبرازيلي فرمينيو 77.

وكان ليفربول فاز ذهاباً بقوة واكتساح 3-0.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ليفربول هذا الدور منذ عام 2008 عندما خرج على يد مواطنه تشيلسي.

والخسارة هي الثالثة توالياً لمانشستر سيتي بعد سقوطه أمام ليفربول ذهاباً، ثم على ملعبه أيضاً امام جاره وغريمه مانشستر يونايتد 2-3 السبت الماضي في الدوري المحلي.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها سيتي 3 مرات متتالية مع بيب غوارديولا.

متعلقات