ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يزعم: إطلاق نار تجاه مستوطنة "شعاري تكفاه" وانسحاب المنفذين

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 23:08 - 10 ابريل 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

 

زعم الاعلام العبري، مساء اليوم، أن مسلحين في سيارة مسرعة أطلقوا النار تجاه مستوطنة (شعاري تكفاه) شرقي قلقيلية.

ووفق 0404 العبري، فإن المنفذين انسحبوا من مكان اطلاق النار،  فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة المحيطة بحثاً عن مطلقي النار.

متعلقات