الاحتلال يزعم: إطلاق نار تجاه مستوطنة "شعاري تكفاه" وانسحاب المنفذين

زعم الاعلام العبري، مساء اليوم، أن مسلحين في سيارة مسرعة أطلقوا النار تجاه مستوطنة (شعاري تكفاه) شرقي قلقيلية.
ووفق 0404 العبري، فإن المنفذين انسحبوا من مكان اطلاق النار، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة المحيطة بحثاً عن مطلقي النار.
08:56 - 10 ابريل 2018
11:21 - 08 ابريل 2018
14:58 - 09 ابريل 2018
19:47 - 09 ابريل 2018
21:22 - 30 مارس 2018
15:38 - 03 ابريل 2018
12:25 - 09 ابريل 2018
15:59 - 08 ابريل 2018
21:41 - 06 ابريل 2018
12:11 - 10 ابريل 2018
19:48 - 08 ابريل 2018
12:04 - 08 ابريل 2018
08:39 - 06 ابريل 2018
10:18 - 09 ابريل 2018
11:58 - 08 ابريل 2018
16:05 - 28 مارس 2018
16:27 - 28 مارس 2018
13:42 - 29 مارس 2018
21:37 - 29 مارس 2018
21:41 - 29 مارس 2018
15:07 - 30 مارس 2018
12:17 - 31 مارس 2018
20:34 - 31 مارس 2018
15:04 - 01 ابريل 2018
22:58 - 01 ابريل 2018
23:02 - 01 ابريل 2018
14:02 - 02 ابريل 2018
20:41 - 02 ابريل 2018
20:48 - 02 ابريل 2018
20:56 - 02 ابريل 2018
14:58 - 28 مارس 2018
10:46 - 29 مارس 2018
14:45 - 29 مارس 2018
15:18 - 29 مارس 2018
16:04 - 29 مارس 2018
15:07 - 30 مارس 2018
15:32 - 30 مارس 2018
15:53 - 30 مارس 2018
18:48 - 30 مارس 2018
12:37 - 31 مارس 2018
12:51 - 31 مارس 2018
14:32 - 31 مارس 2018
01:15 - 03 ابريل 2018
11:13 - 04 ابريل 2018
14:59 - 06 ابريل 2018