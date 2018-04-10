الاحتلال يزعم: إطلاق نار تجاه مستوطنة "شعاري تكفاه" وانسحاب المنفذين

زعم الاعلام العبري، مساء اليوم، أن مسلحين في سيارة مسرعة أطلقوا النار تجاه مستوطنة (شعاري تكفاه) شرقي قلقيلية.

ووفق 0404 العبري، فإن المنفذين انسحبوا من مكان اطلاق النار، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة المحيطة بحثاً عن مطلقي النار.