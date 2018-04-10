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الخارجية الأمريكية تكذب ليبرمان: مرتجي لم يكن من القسام

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:54 - 10 ابريل 2018
ياسر مرتجى ياسر مرتجى
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شركة الانتاج التي كان يعمل بها الصحفي المصور الشهيد ياسر مرتجي "عين ميديا" قد حصلت على منحة بقيمة 11,700 دولار. حسب ما نقلته صحيفة هارتس العبرية.

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى أنه تم المصادقة على المنحة لشركة الانتاج الفلسطينية، وفقا للشروط المطلوبة لصندوق USAID لشركة الانتاج والتي يعتبر الشهيد مرتجي أحد مؤسسيها.

ووفقاً للبيان، فمرحلة تحويل الأموال لشركة الانتاج يسير في مراحله الأولى، لافتة أن الشركة لم تحصل على معدات أو دعم تقني حتى اللحظة.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، خلافاً لادعاءات وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، والذي قال "إن المصور ياسر مرتجي ينتمي لكتائب القسام".

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