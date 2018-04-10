ترامب يلغي زيارته لأميركا اللاتينية ليشرف على الرد في سوريا

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة مقررة إلى أميركا اللاتينية كان من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة المقبل وذلك للإشراف على عمل عسكري في سوريا.

وحسب المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، فإن الرئيس سيتغيب عن قمة الدول الأميركية الثامنة التي تستضيفها ليما عاصمة بيرو، ولن يتوجه إلى كولمبيا كما كان مقررًا يوم الجمعة المقبل.

وأضافت أن نائب الرئيس مايك بنس سيقوم بالرحلة بناء على طلب ترمب، مشيرة إلى أن الأخير "سيظل في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأميركي في سوريا ولمتابعة التطورات حول العالم".

وأفاد مسؤول أميركي لـ"الحرة" بأن الرئيس ترمب "يعقد اجتماعات مكثفة وأن القرار بشأن الرد على هجوم دوما قد يتخذ في أي لحظة".