مركز الميزان يرسل مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء "الحمد الله"

أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة لدولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ناشده فيها العمل على صرف رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة.

وأكد الميزان على أن تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة الموقرة في قطاع غزة وما يرافقه من شائعات بث مشاعر اليأس والإحباط في نفوس الموظفين وأسرهم. وأشار مركز الميزان في مناشدته بأنه ليس خافياً على دولة رئيس الوزراء ما تسبب به مجرد اقتطاع جزء من رواتب الموظفين من مآسي في ظل واقع انعدمت فيه خيارات الناس، وتتدهور فيه أوضاعهم الإنسانية بشكل غير مسبوق منذ نكبة فلسطين.

كما شدد مركز الميزان في مناشدته على أن دعم صمود الشعب من شأنه أن يساعد في مواجهة الضغوط التي تمارس على الحكومة والقيادة السياسية. وأمل مركز الميزان أن تستمر الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وأن تصل إلى نهايتها باستعادة الوحدة.