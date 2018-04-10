سفارة فلسطين بالقاهرة تفتح باب التسجيل للعالقين في مصر

أعلن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين داخل جمهورية مصر العربية و الراغبين في السفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأشارت السفارة إلى ضرورة الاتصال على الأرقام الواردة والتسجيل لدى مندوب السفارة الأخ خالد عطية؛ لغرض اعداد كشف بالأسماء استعدادا لاستكمال اجراءات السفر لغزة في أي توقيت مناسب سيتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة ، والأرقام هي :

01229309930

01021948808

وستقوم السفارة بنشر المستجدات المتعلقة بمعبر رفح البري فور توافرها من قبل الجهات المعنية المصرية.