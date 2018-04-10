هيئة الأسرى تنشر نتائج فحص جثمان الشهيد عنبر

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، نتائج الفحص والمعاينة الخارجية لجثمان الشهيد محمد صبحي أسمر عنبر (44 عاما) من مخيم طولكرم، والتي أجريت اليوم في معهد الطب العدلي (ابو كبير).

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن عملية الفحص والمعاينة تمت بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة.

وكشفت أن الشهيد عنبر تعرض لإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر ومن مسافة قريبة أسفل البطن من قبل جنود الاحتلال على حاجز جبارة بمدينة طولكرم الأسبوع الماضي، أدت لتمزق الأمعاء الغليظة والدقيقة والشرايين الحوضية وتمزق أخر في عظام وشرايين الفخذ والمثانة، وأن ذلك أدى الى تسمم في الدم وفشل في كافة الأعضاء الداخلية للشهيد بسبب الإصابة.

وأوضحت أن الشهيد مكث في مستشفى "مائير" الإسرائيلي 6 أيام، أجريت له خلالها 3 عمليات جراحية لاستئصال أجزاء من القولون والأمعاء الغليظة وبتر قدمه من مفصل الورك.

وقال المحامي عجوة، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لم تحدد وقتاً لتسليم جثمان الشهيد بعد.

من جانبه، حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب عنبر، مؤكدا على أنها جريمة وإعدام وقتل متعمد ارتكبه جنود الاحتلال بحقه، ويعبر عن وحشية وإرهاب هؤلاء الجنود وحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المتطرفة، وهي جريمة تضاف الى الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.