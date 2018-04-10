حضور بمنتدى بواو: الأحادية الأمريكية تلحق ضررا بالغا بسلسلة القيمة العالمية

قال وزير التجارة الصيني السابق تشن ده مينغ اليوم (الاثنين) إن سلسلة القيمة العالمية ستتأثر بشدة إذا ما أصرت الولايات المتحدة على توجهها الأحادي في التعامل مع الاحتكاكات التجارية مع الصين.

وقال تشن خلال المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي الذي يعقد حاليا إن مثل هذا التوجه خطوة للخلف بالنسبة للعولمة وسيؤدي إلى نتائج لا يمكن احتمالها.

وأوضح "التعريفة المقترحة على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات الصينية سيضر ليس فقط بمصالح الشركات الصينية ولكن أيضا بمصالح الدول الأخرى في سلسلة القيمة العالمية."

وأوضح تشن أن العرف المتبع هو أن أجزاء المنتج يجري إنتاجها في عدة بلدان متنوعة، ثم يتم تجميعها في مكان آخر، موضحا أن أكثر من 60 بالمئة من التعاملات التجارية العالمية تحقق من خلال عمليات انتقال بين الشركات في إطار شركات متعددة الجنسيات.

وقال تشن "الولايات المتحدة ستخسر أكثر مما ستربح إذا ما انتهكت سلسلة القيمة العالمية باستخدام الحمائية التجارية."

ويتفق مع تشن في هذا الرأي فرانسيس جاري مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقال جاري "التكنولوجيا وعمليات الإنتاج أصبحت كلها ذات طابع عالمي. تتأثر سلسلة القيمة العالمية حتى عبر خلاف بين طرفين لأن أطرافاً أخرى مشتركة في السلسلة."

وأعربت جني شبلي، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، عن أملها في أن يكون هناك مخرج للأزمة.

وقالت إن فرض التعريفات سيضر بالأفراد العاديين في وقت يحاول فيه العالم تعزيز مستوى معيشة الشعوب ورفاهيتها، مضيفة أن الاقتصادات الصغيرة ستتأثر أيضا بهذه الأنماط من النزاعات.

وتابعت بقولها "الاندماج والتشارك من سمات المستقبل. ومن المهم للغاية ألا نمتنع عن المشاركة الفعالة ولكن علينا أن نتخذ إجراءات."