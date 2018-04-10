وكالتا الأنباء الصينية والإيرانية تتعهدان بتعزيز التعاون

اتفقت وكالة أنباء الصين (شينخوا) ووكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) على تعزيز التعاون ونشر تقارير على نحو مشترك عن مبادرة الحزام والطريق.

وقد توصل رئيس تحرير وكالة أنباء (شينخوا) خه بينغ والمدير العام لوكالة أنباء (إيرنا) سيد ضياء هاشمي إلى هذا الاتفاق اليوم (الثلاثاء) خلال قمة رؤساء وسائل الإعلام الآسيوية التي تعقد على هامش المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2018.

وقال خه بينغ إن إيران بلد رئيسي على الحزام والطريق، وأنه يتعين على الإعلام أن يلعب دورا في دفع مبادرة الحزام والطريق وبناء مجتمع مصير مشترك لآسيا وللبشرية جمعاء.

وأضاف خه أن العالم يمر بتغيرات كبيرة لم يشهدها القرن الماضي، موضحا أن نهوض آسيا بات أمرا محتوما.

وتابع يقول "مسؤوليتنا المشتركة هي التوفيق بين صوت آسيا وأهمية القارة".

وقال هاشمي إن (شينخوا) تحتل مكانة بارزة بين وسائل الإعلام الصينية و( إيرنا) مصدر هام للأخبار عن إيران. وأوضح هاشمي أنه باستطاعة الوكالتين تعزيز التعاون في مجال تبادل الأخبار وتدريب الأفراد وتأسيس فروع خارجية للوكالتين.