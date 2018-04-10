الصحة بغزة: تفادينا حالات البتر الناجمة عن سياسة القنص

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من انقاذ حياة المصابين وعدم البتر المباشر للحالات التي تعمد الاحتلال إصابتها خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم: "تمكنا من اسقاط أهداف سياسة القنص المباشر التي يتبعها الاحتلال بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة وتمكنا من انقاذ حياة المصابين وعدم البتر المباشر للحالات".

ودعا القدرة كل المؤسسات الدولية والإغاثية بالتدخل لدعم القطاع الصحي بغزة.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في 30 من مارس لعام 2018، حيث شارك عشرات الآلاف في تلك الفعاليات للمطالبة بحق العودة وفك الحصار عن غزة، وارتقى خلالها ما يزيد عن 30 شهيدا وإصابات المئات.