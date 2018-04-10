لبنان يشكو "إسرائيل" لمجلس الأمن

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، مساء الثلاثاء أن لبنان سيقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد "إسرائيل" لاستخدامها الأجواء اللبنانية في قصف الأراضي السورية.

وقالت الخارجية اللبنانية اليوم في بيان: "نؤكد على مواقفنا السابقة بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على الجمهورية العربية السورية وعلى جيش سوريا".

وكشف بيان للجيش اللبناني أمس الأول الأحد، أن "4 طائرات حربية تابعة للعدو "الإسرائيلي"، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جونية (شمال بيروت) باتجاه الشرق، وصولا إلى مدينة بعلبك، ثم غادرت الأجواء من نفس المكان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح أمس الاثنين، باستهداف قاعدة تيفور (T-4) في ريف حمص بعدة صواريخ، وأكدت روسيا ومصادر عسكرية سورية، أن طائرات "إسرائيلية" هي التي استهدفت المطار العسكري.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن الجيش الروسي تأكيده أن طائرتين "إسرائيليتين" من طراز "F-15"، شنتا ضربات على قاعدة تيفور بثمانية صواريخ، عبر المجال الجوي اللبناني.