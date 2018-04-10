فلسطين تفوز بالميدالية الذهبية بمعرض دولي في روسيا

فازت دولة فلسطين، ممثلة بالمجلس الأعلى للإبداع والتميز والشركة الناشئة (NIMD)، بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للابتكار والتكنولوجيا في العاصمة الروسية موسكو، عن جهاز يعالج أمرض سرطانية في مراحل الإصابة المبكرة، مثل سرطان الثدي والجلد، والأورام الرومية الدبقية، وأورام الفم والرأس والرقبة.

وأقيم المعرض في الفترة بين 4-8 نيسان/ ابريل الجاري، بمشاركة 26 دولة ممثلة بـ100 شركة وجامعة ومعاهد أبحاث.

وتكمن أهمية هذا الابتكار في معالجة الخلايا السرطانية فقط دون الإضرار بالأنسجة الطبيعية المجاورة، والتي تجنب المريض التدخلات الجراحية التي تترك تشوهات يصعب التعامل معها.

وتستند تقنية الابتكار عالميا على استخدام مواد نانومترية موجهة نحو الخلايا المصابة دون غيرها لتستقر فيها، ثم تسليط أشعة الميكرويف على المنطقة المصابة لقتلها والتخلص منها.