الاحتلال يقرر زيادة مساحة الصيد مع قطاع غزة إلى 9 أميال

أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 9 أميال بحرية بدلاً من 6 أميال في المنطقة من وادي غزة إلى رفح.

وأوضح عياش في تصريحات صحفية أن زيادة مساحة الصيد ستكون ضمن مساحة معينة تصل قدرها إلى 30 ميلاً مربعاً، من منطقة وادي غزة وباتجاه مناطق الجنوب على غرار القرارات السابقة.

وأشار إلى أن هذه القرار سيبدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً، ولمدة ثلاثة أشهر.

ويتعرض صيادو قطاع غزة لعمليات ملاحقة يومية من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي، خلال رحلات العمل ضمن مساحة الصيد المسموح بها، ضمن إجراءات الحصار المفروض على السكان قبل 11 عاما. وأدت هجمات سابقة إلى استشهاد عدد من الصيادين وإصابة آخرين، إضافة إلى عمليات الاعتقال التي لم تتوقف.

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً.