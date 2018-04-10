موسكو تستدعي السفير "الإسرائيلي"

كشف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عن استدعاء سفير "إسرائيل" إلى مقر الخارجية اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوسط، وخصوصا في سوريا وقطاع غزة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن بوغدانوف، إعلانه أنه سيجري محادثات مع السفير "الإسرائيلي" في موسكو هاري كورين، الذي تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية، مضيفا: "نحن دعوناه فقط للحديث عن سوريا، الوضع هناك متحرك ويتطور بسرعة".

وأضاف: "فقط (سنناقش) الأوضاع، وكيف تتطور كما في سوريا، وكذلك في غزة، وبعض الاتصالات الثنائية، نحن مهتمون دائما بمثل هذا الحوار النشط، لأن ديناميكيات الأحداث عالية جدا في الشرق الأوسط وتتطلب تقييمات وتوقعات مشتركة مستمرة لمنع المزيد من التصعيد". وتابع أنه "على النقيض من ذلك، يجب أن نبحث عن طرق لإزالة التصعيد وتطبيع الوضع".

وشن الطيران "الإسرائيلي" هجوما صاروخيا ليلة أمس الاثنين، على قاعدة تيفور(T-4) الجوية السورية، الواقعة في محافظة حمص. وفقا للإعلام السوري، أسفر الهجوم عن وقوع قتلى وجرحى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن اثنتين من مقاتلات F-15 من سلاح الجو "الإسرائيلي" أطلقتا 8 صواريخ موجهة عن بعد على القاعدة، فوصلت ثلاثة صواريخ إلى الهدف، وتم إسقاط 5 صواريخ أخرى أثناء تحليقها.