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بيان توضيحي من حركة "الجهاد الإسلامي" بشأن الوضع الصحي للأمين العام للحركة "د.رمضان شلح"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:11 - 10 ابريل 2018
رمضان عبد الله رمضان عبد الله
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بيان توضيحي من حركة الجهاد الإسلامي بشأن الوضع الصحي للامين العام للحركة

"بسم الله الرحمن الرحيم"

بيان صحفي

تؤكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الأخ الأمين العام للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلّح قد خضع مؤخراً لعملية جراحية في القلب وأن وضعه مستقر وأنه يخضع لمتابعة طبية.

وإذ تشكر الحركة كل الذين أبدوا اهتماماً عبر اتصالاتهم للاطمئنان على صحة الأخ الأمين العام ، فإنها تهيب بكل وسائل الإعلام بتحري الدقة والتعاطي بمسؤولية في نقل الخبر والالتزام بما يصدر عن الحركة من بيانات رسمية فقط.

المكتب الإعلامي

لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 24 رجب 1439هـ، 10/4/2018م

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