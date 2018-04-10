مجهولون يسرقون 4000 دولار من أحد فنادق بيت لحم

نفذ مجهولون مسلحون عملية سرقة لأحد الفنادق في بيت لحم، فجر اليوم الثلاثاء، وقاموا بسرقة مبلغ من المال من الاستقبال بالفندق.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات: إن مجهولون اقتحموا فجر اليوم أحد فنادق بيت لحم، وسرقوا مبلغاً من المال بعد ان قاموا بتخويف وارهاب العاملين في قسم الاستقبال.

واوضح ان المنفذين قاموا بسرقة مبلغ اربعة الاف دولار امريكي من قسم الاستقبال بالفندق، مشيراً الى انه قاموا بتخويف وارهاب العاملين واجبارهم على تسليم المبلغ بالقوة.

واكد ارزيقات ان الشرطة باشرت التحقيق في الحادثة وبدات اعمال التحري من اجل القاء القبض على الفاعلين.